Ünlü oyuncu tesettüre girdi

Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşuyor.

DOKTOR ZENAN EKRANA GERİ DÖNDÜ

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisine dahil olan Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner dizide 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

ROL GEREĞİ TESETTÜRE GİRDİ

Evlenen ve iki çocuğunu kucağına alan Güner uzun aradan sonra döndüğü ekranlarda proje için tesettüre girdi. Çiçek karakterini canlandıran Melike Güner, Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan; yardım ve sevgiyi hayatının amacı olarak benimsemiş bir kişi olarak ekranlara geliyor.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

2 Haziran 1979 İstanbul doğumlu oyuncunun, ilk başrolü 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli oldu. Melike Güner'in bir diğer çok konuşulan projesi ise 14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizis oldu. Melike Güner, 21 Haziran 2013 tarihinde Ali Haydar Bozkurt ile evlendi. 6 Mayıs 2015 tarihinde biri kız biri erkek olan ikiz bebekleri oldu.