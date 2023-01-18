18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü oyuncu tesettüre girdi

'Doktorlar' isimli dizideki Zenan karakteri ile hafızalara yerleşen oyuncu Melike Güner, Ömer dizisiyle ekrana döndü. Dizi için tesettüre giren Melike Güner son haliyle de sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:07
Takip Et

Oyuncu Melike Güner tesettüre girdi

Ünlü oyuncu tesettüre girdi
+
Aa
-

Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşuyor.

DOKTOR ZENAN EKRANA GERİ DÖNDÜ

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisine dahil olan Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner dizide 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

ROL GEREĞİ TESETTÜRE GİRDİ

Evlenen ve iki çocuğunu kucağına alan Güner uzun aradan sonra döndüğü ekranlarda proje için tesettüre girdi. Çiçek karakterini canlandıran Melike Güner, Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan; yardım ve sevgiyi hayatının amacı olarak benimsemiş bir kişi olarak ekranlara geliyor.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

2 Haziran 1979 İstanbul doğumlu oyuncunun, ilk başrolü 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli oldu. Melike Güner'in bir diğer çok konuşulan projesi ise 14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizis oldu. Melike Güner, 21 Haziran 2013 tarihinde Ali Haydar Bozkurt ile evlendi. 6 Mayıs 2015 tarihinde biri kız biri erkek olan ikiz bebekleri oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.