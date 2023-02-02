'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı 33 oldu. Eşinden romantik doğum günü mesajı

Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

'ÖMER' DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI

Dizide 'Ömer Ademoğlu' karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

SELAHATTİN PAŞALI 33 OLDU

Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Pera'yı kucağına alan ünlü oyuncu, 2 Şubat tarihinde 33 yaşına bastı. Lara Paşalı da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"DERT ORTAĞIM, KOCAM, BABAMIZ..."

Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı'ya "İyi ki zamanında seni gözüme kestirdim de bugün 3 kişilik bir aile olduk. Hayatımdaki en iyi arkadaşım, sevgilim, ruh eşim, dert ortağım, kocam, babamız. İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.

Ünlü isim, paylaşımına yazdığı mesajında "Hiç resim çekilen bir çiftiz değiliz o yüzden bu sabah yakalamışken çektim hemen" detayını da vermeyi ihmal etmedi.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Selahattin Paşalı da "Seni seviyorum anne! İyi ki varsın" yorumunu yaptı.