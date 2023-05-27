Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ömer adlı diziye geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman'a veda eden Rüzgar Aksoy transfer oldu. Ünlü oyuncu dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakterinin eski eşini canlandıracak.

Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek

Sezon finali yapmaya hazırlanan Ömer dizisine yeni bir transfer gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman'a veda eden ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin kadrosuna eklendi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömer dizisinin 19. bölümünde ekibe çok başarılı bir oyuncu katılıyor. Turgut Alp'e hayat verdiği Kuruluş Osman dizisinden geçen haftalarda ayrılan Rüzgar Aksoy “Ömer” dizisiyle anlaştı.

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Rüzgar Aksoy, dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze'nin eski eşi Haluk Tezel’e hayat verecek. Haluk’un 19. bölümden itibaren dizide yer alacağı, Gamze ile Ömer’in (Selahattin Paşalı) hayatında tansiyonu iyice yükselteceği bilgisi paylaşıldı.

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