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Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat'e geri dönüyor

Ömer Faruk Yurtseven, yaşadığı sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından sahalara geri dönüş sinyalini verdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 21:27
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Ömer Heat'e geri dönüyor

Ömer Faruk Yurtseven Miami Heat'e geri dönüyor
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NBA’de Miami Heat forması giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.

HEAT'E GERİ DÖNECEK
Sakatlığını atlatmasının ardından ilk olarak Heat‘in G-League takımı Sioux Falls Skyforce’da süre almaya başlayan Ömer, burada çıktığı 2 maçta ortaya koyduğu etkili performansların ardından NBA sahnesine dönmeye hazırlanıyor.
The Associated Press’ten Tim Reynolds’un haberine göre Ömer Faruk Yurtseven, 2 maçlık G-League serüveninin ardından Miami Heat kadrosuna geri dönüyor.

KADRODA YER ALACAK
Ömer Faruk Yurtsever'in, Heat’in evinde Atlanta Hawks‘ı ağırlayacağı mücadelenin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sezon öncesi dönemde sol ayak bileğinden sakatlanıp ameliyat olan Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi NBA karşılaşmasında süre bulamadı.

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