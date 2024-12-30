Ömrünü milli davaya adamış bir Kıbrıslı Türk

Kıbrıs’ta her biri destan yazmış bir nesil vardır. Bu neslin her biri kelimenin tam anlamıyla milli kahramandır. Kahramanlığın büyüğü küçüğü olmaz, önemli olan vatan uğruna kutsal bir mücadelenin içinde yer alıp karınca kararınca katkıda bulunmuş olmaktır. Bu anlamda Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye baktığımızda 1955’te başlayıp 1963’te doruğa tırmanan ve 1974 Barış Harekatı’na kadar süren Rum saldırıları karşısında direniş gösteren mücahit bir nesil görürüz. Çocuğundan yaşlısına bu neslin fedakarlıklarını ve mücadelesini öğrendiğimizde onların hakkını teslim edip hepsinin birer kahraman olduğunu kabullenmek kaçınılmazdır. Bu neslin kahramanlarından biri de hiç şüphesiz mücadeleye 11 yaşında katılmış olan Işılay Arkan’dır.

Kıbrıs’ta görev yaptığım 1985-1996 yılları arasında Işılay Arkan Hoca’yı tanıma fırsatı bulmuştum. O yıllarda Türk Maarif Koleji’ndeki görevinin ardından Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde müdürlük yapmaktaydı. Türk İslam Kültür Cemiyeti’nin de kurucu başkanı olan Işılay Hoca, Kıbrıs Türk toplumunda sevilen saygın ve faal bir kişiliğe sahipti.

Geçmişi vatan için verdiği mücadelelerle dolu olan Işılay Hoca yaşadıklarını “Direniş Hatıralarım / Kıbrıs'ta Enosis'e Karşı Mücadelemiz” adıyla kitaplaştırıp tarihe not düşüyor. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini gözler önüne seren kitapta Işılay Hoca, hayatında derin izler bırakan direniş günlerini anlatıyor. Rumların Enosis hayaliyle Türk toplumuna karşı yaptığı baskılar, adanın dört bir yanına yayılan çatışmalar ve Işılay Arkan’ın gönüllü mücadelesi, kitabın satırlarında canlanıyor. Sadece bir bireyin değil, Kıbrıs Türk halkının onur ve varoluş mücadelesinin hafızası niteliğindeki bu eser, genç kuşaklara cesaret, adalet ve vatan sevgisini ilham ediyor. Arkan’ın hatıralarında, 1955-1974 yılları arasındaki Kıbrıs olayları, sosyo-kültürel ve ekonomik yönleriyle ayrıntılı şekilde ele alınırken, genç okuyucular için adaletin ve vatan sevgisinin önemini vurgulayan mesajlar da veriliyor. Dönemin acı ve zor günlerini, kişisel tanıklıklarıyla süsleyen Işılay Arkan, geleceğin genç nesillerine, tarihin bu çalkantılı dönemini objektif bir şekilde aktarıyor. Işılay Arkan, mücadele dönemi anılarını kitaplaştırmaktaki amacını şöyle özetliyor:

Vatan, bayrak, din ve kültür sevdam 1955 tarihinde henüz 8-11 yaşlarında bir çocukken bana yaşımdan büyük işler yaptırmıştı. Yeni nesil gençlerin bu bilgileri hatıralarımdan öğrenmelerini çok arzu etmiştim. Çünkü Kıbrıslı Türk ailelerin ve Millî Eğitim’in bir zaafını gözlemlemiştim: Kıbrıslı Türk ailelerin bir kısmı “Acı günleri biz yaşadık, çocuklarımıza geçmişi anlatıp da üzülmelerine neden olmayalım,” şeklinde düşünüyordu. Yıllar geçtikçe bazı bakanların ve Millî Eğitim Bakanlığının da Kıbrıs Millî Mücadele tarihimize önem vermediğini üzülerek gördüm. Pekala, bu gençlerimiz yakın geçmişimizi kimden öğreneceklerdi? Bazı Türk Mücahitlerinin şahsi hatıraları az da olsa kitap halinde yayınlandı ama kafi değildi. Bütün bu menfi olaylar, yapılanlar beni hatıralarımı yazmaya sevk etti ama benim hatıralarımın yayınlanmasının yeterli olmadığını biliyor, o dönemi yaşamış başkalarının da anılarını kitaplaştırmasını diliyorum

Ötüken Neşriyat

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Hikâyelerinde, yüzlerce yıllık Abdal geleneğini ve onların renkli yaşamlarını edebî bir duyarlılıkla ele alan Necdet Ekici, yeni kitabı “Çayın Soğudu Başkanım”da Anadolu folklorunu da hikâyelerine dahil ediyor. Bu hikâyelerde abdalların toplum içindeki konumu ve kendilerine özgü kültürleri, hayatın nükteli olduğu kadar çetin yanlarıyla da ele alınıyor. Necdet Ekici, abdalların müzisyen kimliğini, renkli tavırlarını, neşeli ve hüzünlü hallerini köy meydanlarında yankılanan türkülerle birleştiriyor. Ekici’nin derin gözlem gücü ve edebî dili, bu hikâyelere yalnızca estetik bir değer katmakla kalmıyor, aynı zamanda okura Anadolu’nun sosyal dokusunu daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

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