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FIBA, Türkiye'nin Gürcistan maçıyla ilgili kararını açıkladı

FIBA, Türkiye’nin ‘Gürcistan maçı tekrar edilsin’ itirazına yanıt verdi

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 23:30
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FIBA'dan Gürcistan-Türkiye maçı açıklaması

FIBA, Türkiye'nin Gürcistan maçıyla ilgili kararını açıkladı
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A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Gürcistan'la oynadığı maçı 88-83 kaybetmişti.

Gürcistan’dan Duda Sanadze’nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz’a yaptığı faulün ardından oyun durmuş, ancak buna rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu da 22 saniyelik kayıp zaman için kural hatası yapıldığı itirazında bulunup, maçın tekrarını istemişti.

FIBA, itirazı karara bağladı. 

Yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun itirazında hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Maçta meydana gelen olaylarla ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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