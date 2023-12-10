Önce 4 yerinden bıçaklandı. Sonra sırtındaki bıçağı çıkarıp ambulansı aradı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde kız meselesi yüzünden 4 yerinden bıçaklanan bir şahıs sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulası aradı. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Önce 4 yerinden bıçaklandı. Sonra sırtındaki bıçağı çıkarıp ambulansı aradı

Samsun'da kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.'yi telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu.

İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

En son bıçak darbesini H.Ç.'nin sırtına bıçağı saplayan E.S. olay yerinden kaçtı.

Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Elinde bakla bir işyerine sığınan yaralı buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin aldığı bıçak darbeleriyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olaydan sonra kayıplara karışan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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