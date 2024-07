Önce bakanlığı ardından siyaseti bıraktı

Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevinden istifa ettiğini açıklamış yerine ise Murat Kurum’un geldiği duyurulmuştu.

Özhaseki, Kayseri’de yaptığı konuşmada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Yaklaşık 21 yıl süren siyasi kariyerine dair değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, “Buraya kadar değerli gönül dostlarımız geldi. Yıllarca beraber mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımız sağ olsunlar, zahmet etmişler. Tabi yolun sonuna geldik. Her işin bir başlangıcı var, bir de sonuçlanması var. Ömür de böyle, göz açıp kapatıncaya kadar her şey bitiyor. Bizim maceramız da 94'de başladı. Zor günlerdi, Kayseri'nin birçok sıkıntısı vardı. Birlikte büyük bir mücadele verdik. Şükürler olsun, hem Kayseri'ye hem Ankara'ya hizmet ettik. Çok büyük projelere imza attık ve gece gündüz demeden çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı işlerin arkasında durarak doğru bildiğimiz her işi destekleyerek mücadelemizi sürdürdük” dedi.

AKTİF SİYASETİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Aktif siyasi hayatını noktaladığını belirten Özhaseki, bundan sonra vakıf ve yardım çalışmalarıyla ilgileneceğini söyledi. “Bugün itibarıyla aktif siyasi hayatı noktalıyoruz. Elimiz kardeşlerimizde, onlar devam edecekler, biz de onlara dua edeceğiz ve destekleyeceğiz. İhtiyaç olduğunda koşarak geleceğiz, yoksa sessizce dua edeceğiz” dedi. Kayserili hemşehrilerinden ve milletimizden helallik isteyen Özhaseki, "Vicdanımı sızlatan bir kötülük yapmadığım gibi, hizmetle dolu bir ömür geçirdim" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kayseri'de vakıf kuruluşunu kurarak kimsesiz ve yetim öğrencilere burs vereceklerini belirtti. “Pazartesi günü vakıf kuruluşu için dilekçemizi vereceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim, yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah ömrümüzü böyle tamamlarız” dedi.

Konuşmasının sonunda, Kayseri'de olmaya devam edeceğini vurgulayan Özhaseki, katılanlara teşekkür ederek, “Burada çocukluk ve hizmet dönemimizden hatıralarımız var. Herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.