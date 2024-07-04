Önce bakanlığı ardından siyaseti bıraktı

Kaynak: İHA
Önce bakanlığı ardından siyaseti bıraktı

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki siyaseti bıraktığını açıkladı.

Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevinden istifa ettiğini açıklamış yerine ise Murat Kurum’un geldiği duyurulmuştu.

Özhaseki, Kayseri’de yaptığı konuşmada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Yaklaşık 21 yıl süren siyasi kariyerine dair değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, “Buraya kadar değerli gönül dostlarımız geldi. Yıllarca beraber mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımız sağ olsunlar, zahmet etmişler. Tabi yolun sonuna geldik. Her işin bir başlangıcı var, bir de sonuçlanması var. Ömür de böyle, göz açıp kapatıncaya kadar her şey bitiyor. Bizim maceramız da 94'de başladı. Zor günlerdi, Kayseri'nin birçok sıkıntısı vardı. Birlikte büyük bir mücadele verdik. Şükürler olsun, hem Kayseri'ye hem Ankara'ya hizmet ettik. Çok büyük projelere imza attık ve gece gündüz demeden çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı işlerin arkasında durarak doğru bildiğimiz her işi destekleyerek mücadelemizi sürdürdük” dedi.

aw240273-01.jpg

AKTİF SİYASETİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Aktif siyasi hayatını noktaladığını belirten Özhaseki, bundan sonra vakıf ve yardım çalışmalarıyla ilgileneceğini söyledi. “Bugün itibarıyla aktif siyasi hayatı noktalıyoruz. Elimiz kardeşlerimizde, onlar devam edecekler, biz de onlara dua edeceğiz ve destekleyeceğiz. İhtiyaç olduğunda koşarak geleceğiz, yoksa sessizce dua edeceğiz” dedi. Kayserili hemşehrilerinden ve milletimizden helallik isteyen Özhaseki, "Vicdanımı sızlatan bir kötülük yapmadığım gibi, hizmetle dolu bir ömür geçirdim" ifadelerini kullandı.

aw240273-02.jpg

Özhaseki, Kayseri'de vakıf kuruluşunu kurarak kimsesiz ve yetim öğrencilere burs vereceklerini belirtti. “Pazartesi günü vakıf kuruluşu için dilekçemizi vereceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim, yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah ömrümüzü böyle tamamlarız” dedi.

aw240273-03.jpg

Konuşmasının sonunda, Kayseri'de olmaya devam edeceğini vurgulayan Özhaseki, katılanlara teşekkür ederek, “Burada çocukluk ve hizmet dönemimizden hatıralarımız var. Herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

aw240273-04.jpg

İlgili Haberler
İki bakan neden istifa etti? Ankara’yı karıştıran iddia
İki yeni bakan yemin edecek
İki yeni bakan yemin edecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda devir teslim
Bakan Mehmet Özhaseki’den seçim sonuçları yorumu. "Vatandaş aklınızı başınıza alın" dedi
Son Haberler
Çorum’da kaldırım işgallerine karşı ceza yağmuru Yerel Haberler
Çorum’da kaldırım işgallerine karşı ceza yağmuru
UEFA'dan Merih Demiral'a şok ceza. Skandal karar Spor
UEFA'dan Merih Demiral'a şok ceza. Skandal karar
Bursa’da sağanak yağışta yolda kalanlar otobüsün önünü kesti Yerel Haberler
Bursa’da sağanak yağışta yolda kalanlar otobüsün önünü kesti
Son dakika... Pençe-Kilit Bölgesine saldırı. 1 asker şehit oldu Gündem
Son dakika... Pençe-Kilit Bölgesine saldırı. 1 asker şehit oldu
Orhan Ayhan Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Orhan Ayhan kimdir? Spor
Orhan Ayhan Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Orhan Ayhan kimdir?
Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı Yerel Haberler
Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı
Ev ve otomobil almak isteyenlere kritik uyarı. Biri fırlayacak biri çakılacak Ekonomi
Ev ve otomobil almak isteyenlere kritik uyarı. Biri fırlayacak biri çakılacak