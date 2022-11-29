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Önce Habertürk şimdi CNN... Canlı yayında yellenme benzeri ses duyuldu

CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programının canlı yayınında stüdyodan yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 01:24
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Önce Habertürk şimdi CNN... Canlı yayında yellenme benzeri ses duyuldu

Önce Habertürk şimdi CNN... Canlı yayında yellenme benzeri ses duyuldu
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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyodan yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı “gaz çıkarma” olarak yorumladı.

Konu ile ilgili CNN Türk veya Ahmet Hakan’dan açıklama gelmedi.

Bununla birlikte söz konusu ses, daha önce Habertürk’te meydana gelen yellenme benzeri sesleri akıllara getirdi.

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