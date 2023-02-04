Habertürk'te yine 'gaz çıkarma' sesi duyuldu. O anda ekranda 4 stüdyoda 7 kişi vardı

Habertürk canlı yayınlarında gaz çıkarma sesine benzer seslerin duyulması gündem olmaya devam ediyor.

Habertürk’te yayınlanan “Olaylar ve Görüşler” programında canlı yayın sırasında ‘gaz çıkarma’ sesine benzer bir ses ortaya çıktı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DAHA ÖNCE DEFALARCA OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de yine Habertürk’te Oya Çebi’nin sunduğu program esnasında gelen ilginç ses gündem oldu. Program esnasında ‘gaz çıkarma’ sesine benzer ses yine geldi.

Öte yandan daha önce de yine Habertürk'te Gündem programında ilginç anlar yaşanmıştı. Veyis Ateş'in sunduğu ve Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda ekrana yellenme sesi geldi. Bu ses yine sosyal medyada viral oldu. Bu olayın ardından yine Veyis Ateş’in sunduğu programda, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal’ı konuk ettiği yayın sırasında yine yellenme benzeri bir sesi duyuldu. Ateş ise “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapmıştı.