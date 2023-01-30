Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası

Habertürk yayınlarındaki meşhur ‘anlaşılamayan’ seslere bir yenisi daha eklendi.

Oya Çebi’nin sunduğu program esnasında gelen ilginç ses gündem oldu.

Haftalık adlı programın bu bölümdeki canlı yayın konuğu Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gamsız’dı. Program esnasında ‘gizemli’ ses yeniden duyuldu.

Açıklamalar yapıldığı sırada gelen gaz çıkarma sesi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Habertürk'te Gündem programında ilginç anlar yaşandı. Veyis Ateş'in sunduğu ve Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda ekrana yellenme sesi geldi. Bu ses yine sosyal medyada viral oldu. Bu olayın ardından yine Veyis Ateş’in sunduğu programda, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal’ı konuk ettiği yayın sırasında yine yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

Ateş ise “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapmıştı.