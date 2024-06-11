Seyir halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobile çarpıp kaçtı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İçerenköy Mahallesi'nde bulunan Pazar Sokak'ta, gece saatlerinde bir aracın ters yönden gelerek seyir halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu maddi hasarlı bir kaza gerçekleşti. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, çarpmanın ardından duraklamadan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ford marka 42 RY 434 plakalı otomobilin sürücüsü S.G.'nin kontrolünde olduğu esnada yaşanan bu olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştuğu, ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir inceleme başlatarak, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalara başladı.

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