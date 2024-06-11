Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gece vakti yaşanan bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen 35 APC 465 plakalı BMW marka araç, ağır hasar aldı. Olay yerine hızla intikal eden emniyet ve acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye ulaştırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe tekrar açıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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