Fenerbahçe Yunan rakibini kendi silahıyla vurdu: Hem de Atina'da

EuroLeague normal sezonunda ikisi de 5 maçtır kaybeden iki takımın mücadelesinde Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Hücum ribaundu bunalımı yaşayan temsilcimiz, uzatmaya götürdüğü karşılaşmayı kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı.

Koç Dimitris Itoudis için apayrı yeri olan bir karşılaşmaydı. Memleketinin takımına karşı mücadele etmek bir kenara; Zeljko Obradovic'in asistanı olarak tam 13 yıl geçirdiği Panathinaikos'a karşı parkeye çıkıyordu. Fenerbahçe Beko, artık Türkiye Ligi'ndeki yükselişinin yanına EuroLeague'de de bir zafer eklemeye kararlı gibiydi.

Bu kararlılıklarını, ilk çeyrekte açıkça göstermeye niyetliydiler. Maç başladığı gibi 2.5 dakika geride kalırken 6-1 üstünlük kurdu Kanarya...

MOTLEY İLE OYUNA TUTUNDULAR

Panathinaikos top kayıplarına zorlanıp bolca hata yaparken, Fenerbahçe başlangıçta kritik top kayıplarından uzak bir görüntü çizdi. Seyircinin de katkısıyla momentumu kendi lehine çeviren Panathinaikos, OAKA'da 8-6 ile bir anda öne geçerken, Fenerbahçe boyalı alanda cezaları kesemedi.

Dış atışların etkisine yönelen temsilcimiz, pota altında zorda olsa ara ara Motley'yi kullanarak oyunda kaldı. Yunan ekibi son anlarda 19-16 üstünlük kurmasına rağmen Wilbekin'in pota altı oyunu sonrası Motley, çeyreğin skorunu belirledi: 19-18.

HÜCUM RİBAUNTLARININ ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

İlk çeyrekteki 'inatlaşma' temsilcimiz açısından ikinci periyotta da sürdü. Fenerbahçe Beko'nun en büyük zaafı rakibine verdiği sayısız hücum ribaunduydu. İkinci 10 dakikada, bunların yanına basit top kayıpları da eklendi. Motley, Wilbekin ve Hayes'in yakaladığı yükseliş grafiğine, Edwards ve Pierre de katıldı.

İyi savunma, sert oyun, temsilcimizi ileri taşırken; periyot ortası skor 29-27 Kanarya lehineydi. Tempo çok artınca ve Dwyane Bacon oyunu bulduğu 11 sayı ile domine edince soyunma odasına 39-36 PANA üstünlüğüyle gidildi.

ITOUDIS'TEN ENERJİ TAKIMA AKMIYOR

İlk iki çeyrek itibariyle kritik bir noktaya değinmekte fayda görüyorum. Fenerbahçe Beko'nun son maçlarında koç Dimitris Itoudis'in takıma verdiği direktiflerin ve yaklaşımın bütün oyunculara eşit miktarda geçmediğini gözlemiyorum. Bugünkü karşılaşmada da koçun oyunculara verdiği direktiflerin saha içerisinde yansıma bulurken büyük tıkanmalara maruz kaldığı fark edildi.

Koç takıma, "Uzak savunun", "Belirli bir oyuncuya faul yapın" demesine ve ribaunt ikazlarına rağmen bir şeyler yolunda gitmedi.

WILBEKIN TEK BAŞINA DİRENSE DE...

Üçüncü çeyrek başında Fenerbahçe durdu, PANA tüm hedefleri vurdu. Ribaunt problemi geçmeyen Kanarya, bir ara 43-38 geri düştü. Motley ve Wilbekin takımı toparlayınca skor bir ara dengelendi. Ancak Guduric, Antetokounmpo, Pierre ve Motley'nin faulleri üçlemesi sıkıntı yarattı.

Periyot sonuna 5 dakika varken 49-42 PANA üstünlüğü vardı. Wilbekin isyan edince 3.5 dakika kala skor 49-49 oldu. Ancak hücum ribauntlarını vermenin önüne hiçbir engel koyamayan Fenerbahçe, dördüncü çeyreğe gidilirken rakibinin 59-51'le avantajı almasını önleyemedi.

ITOUDIS KENARDA ÇIĞLIKLARA BOĞULDU!

Kenarda takımın 6. adamı olarak savunma yapan, haykıran, çığlıklara boğulan koç Dimitris Itoudis; dördüncü çeyrekte birkaç oyuncusunu birden ayağa kaldırmayı başardı. Yazı boyunca hiç durmadan PANA ve hücum ribauntlarından bahsetmiş gibi olacağız ama Yunan ekibi başarılı oyunu tamamen bu veri üzerinden kurguladı.

Mücadelenin bitimine 5.5 dakika kala skor 63-60 PANA lehineyken, Edwards'ın çaldığı top ve aldığı faul kritik bir eşikti. Bu durum Fenerbahçe'ye maça yeniden tutunma şansı verecek miydi? Edwards'ın çizgiden atışları farkı 1'e indirdi: 63-62.

GUDURIC TAKIMINI İPTEN ALDI, MAÇ UZADI

"Maça yeniden ortak olacak mı?" denilen Fenerbahçe Beko, Lee ve Bacon'ın basketlerini önleyemedi ve iki hücumda 68-62 geriye düştü. Edwards'ın üçlüğüne hemen Bacon karşılık verdi: 70-65. Booker ve Calathes'in üçlüklerine karşı 25 sayıyı bulan Bacon'la yansıma yarattı PANA... İki dakikaya girerken skoru Yunan ekibi 74-73 kendi lehine tutabildi ve mola aldı.

Calathes ceza şutunu kesemedi ve Ponitka'nın maç boyu süren hücum ribaundu dominasyonu son anlarda da sürdü. 34 saniye kala skoru 78-73 yapan Panathinakos, Edwards'ın 2 ve Guduric'in 3 sayılık isabetlerine engel olamadı ve skor bir anda 78-78 oldu! Maç uzatmaya gitti...

UZATMADA PANA'YI MAT ETMEYİ BAŞARDIK

Böyle kritik bir seviyede rakibine 25 hücum ribaundu vermek kenara dursun; maçın uzatma periyoduna taşınması Fenerbahçe Beko için bir lütuf gibiydi. Uzatmanın sonuna 2:15 kala Fenerbahçe 85-84 üstünlük kurdu.

Psikolojik açıdan direncini güçlü tutan sarı lacivertliler, 1 dakika kala skoru 90-85'e getirdi ve müthiş bir etki yarattı. Sürekli el değiştiren maçta Nigel Hayes, üst üste 5 sayı bulup takımını 92-87'lik üstünlüğe götürdü. Temsilcimiz 5 maçlık yenilgi serisine uzatmada 94-88'lik galibiyetle son vermeyi bildi.