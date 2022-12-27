Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran Efes maçının şifreleri: Önce yordu sonra vurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'i ağırlayan koç Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, normal süresi 79-79 sona eren mücadelede uzatma sonunda rakibinin bileğini büktü. Formsuz bir süreçten geçen ve son 5 maçında galibiyeti unutan sarı lacivertliler, 93-90'lık Efes zaferiyle kendini buldu.

Sezona hem Süper Lig hem de EuroLeague'de beklentilerin üzerinde başlayan bir Fenerbahçe Beko ve yurt içi ile yurt dışında aradığını bir türlü bulamayan Anadolu Efes, Ülker Arena'da kozlarını paylaştı dün... Takımını 2022-2023 sezonuna çok iyi hazırlamıştı koç Itoudis ve yardımcısı Stefanos Dedas... EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Efes ise bir türlü istediği momentumu yakalayamadı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İLK KIRILIM YAŞANDI

Oynadığı son 5 mücadelede sakatlıklarla boğuşan, tek bir galibiyet dahi alamayan Fenerbahçe Beko, her takımın sezon içerisinde yaşadığı genel bir düşüş çizelgesinin merkezindeydi. Ancak gerek taraftarının desteği; gerekse Motley'nin dönüşü ile Kanarya daha özgüvenli şekilde parkeye çıktı. İlk 3 periyotta oyunu domine eden bir taraf yoktu Ülker Arena'da... Başa baş geçen mücadelede üçüncü çeyreğe kadar bir ayrıma gitmek zordu. Fakat Fenerbahçe, üçüncü çeyrekte 21 sayı üretip potasında sadece 14 sayıya izin verdi.

EFES'İN PES ETMEYE NİYETİ YOKTU

Maçı tam 39 sayıyla tamamlayan, son çeyrekte takımının yakaladığı 25-8'lik serinin baş mimarı olan ve son saniyede 79-79'luk eşitliği yakalatıp mücadeleyi uzatmaya taşıyan Efesli Clyburn, sarı lacivertli taraftarların yüreğine korku saldı.

Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin başka bir planı vardı! Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre ikili 23'er sayı üretti. Pierre, uzatmada oyunu domine ederek 93-90'lık galibiyeti takımına hediye etti.

ITOUDIS EKSTRA KATKILAR ALDI

Geçtiğimiz sezonlarda da EuroLeague'de ve Türkiye Ligi'nde düşüşler yaşayan Fenerbahçe Beko; pek çok takımın geçtiği bu süreçleri pozitife çevirerek ilerlemeyi başarmıştı. Sakatlıkların negatif etkisiyle savrulan Kanarya, dün savunma ribauntlarında 35-26 ile üstünlüğü rakibine kaptırmasına rağmen, hücum ribauntlarında 14-5 üstünlük kurdu. Boyalı alandaki bu üstünlüğün temel nedenlerinden biri tabii ki Motley'di. Ancak koç Itoudis de; Hayes, Biberovic, Calathes ve Guduric'ten ekstra katkılar almayı bildi.

CLYBURN ALEV ALDI AMA...

Anadolu Efes cephesinde Clyburn âdeta alev aldı. Fenerbahçe potasına tam 39 sayı bırakan ve 13 ribaunt alarak double-double yapan yıldız oyuncunun ekstra çabaları dahi takımın yenilgisini önlemeye yetmedi. Clyburn, yanında destekçi olarak 19 sayılık performans ortaya koyan Byrant Dunston'ı buldu. Ancak sakatlıktan dönen -kritik anlarda önemli roller oynasa da- Larkin (9 sayı, 4 ribaunt, 6 asist) ve Beaubois'nın (7 sayı, 4 ribaunt, 4 asist) tam patlama yapamaması ve iki skoreri destekleyememesi lacivert beyazlıların yenilgisine yol açtı.

22 SAYI GERİDEN GELSELER DE...

Anadolu Efes, Ataman'ın oyun içerisinde değişmek durumunda kalan planları ve istediğini tam olarak almasına engel olan rakibinin hamlelerine rağmen; 22 sayı farktan geri gelerek uzatmaya götürdüğü mücadelede, ev sahibi Fenerbahçe'nin soğukkanlı uzatma çeyreği oyununa yenildi. Itoudis ve ekibi tekrardan güven tazelerken, potansiyel yükselişini ezeli rakibi karşısında başlattı.