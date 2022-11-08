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Müftülerden Diyanet’e Süleymancılar isyanı: Onlar yönetiyor atamaları onlar yapıyor

Diyanet’in ilçe müftüleri kongresinde müftüler, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin Diyanet tarafından korunduğuna isyan ederken, Kuran kurslarının bu cemaat tarafından yönetildiğini iddia etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:55
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Onlar yönetiyor atamaları onlar yapıyor. Müftülerden Diyanet’e Süleymancılar isyanı

Müftülerden Diyanet’e Süleymancılar isyanı: Onlar yönetiyor atamaları onlar yapıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen ilçe müftüleri kongresinde, müftülerin çeşitli sorunlara işaret ettiği belirtilirken cemaat uyarısında bulunulduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet 4. İlçe Müftüleri Kongresi’ni, “DİB’in Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” gündemiyle Ankara Kızılcahamam’daki bir otelde yaptı. Kongrede, Başkan Ali Erbaş’ın da çalışmaları takip ettiği ve bazı ilçe müftüleri ile görüştüğü belirtildi. Ayrıca müftülerin de görüşlerini aktarabileceği açık kürsüler düzenlendi. Bu açık kürsü ve çalıştaylarda müftülerin çeşitli eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

"FETÖ’DEN DAHA TEHLİKELİ"

Bazı müftülerin “cemaat uyarısı yaptığı, siyaset eleştirisinde bulunduğu” öne sürüldü. İddiaya göre, Diyanet’in tarikatlara ilişkin raporunda “son derece içe kapalı yapısı bulunduğu” belirtilen Süleymancıların, “Kuran kurslarını yönettiği” belirtildi. Süleymancılar, “en tehlikelilerden biri” olarak nitelendirilirken “yönetimin Süleymancıları koruduğu, Kuran kurslarını yönettiği, müftülere bu konuda sahip çıkılmadığı, gelecekte FETÖ’den daha tehlikeli sonuçların doğabileceği” eleştirisi yöneltildi.

“SİYASİ BASKILAR VAR”

Ayrıca müftüler, “siyasi baskıların olduğunu” söylerken “toplumun güvenmesi, siyasetle aramıza mesafe koymamıza bağlı” değerlendirilmesinde bulundu. Dikkat çeken bir diğer eleştirinin ise “atamalara” ilişkin olduğu belirtildi. İddiaya göre, “müftü atamalarında adaletli davranılmadığı, referansı olanın isteğinin yapıldığı, referansı olmayanların atamalarında sorunlar yaşandığı” aktarıldı. Erbaş ile personel arasında tartışmaya neden olan “promosyon” konusu nedeniyle “personelin güveninin kaybolduğu”, “merkez ile taşra arasında iletişim sorunu yaşandığı, yöneticilere ulaşılamadığı” da eleştirilerin arasında yer aldığı kaydedildi.

Diyanet’in “gizli” koduyla hazırladığı belirtilen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” başlıklı raporda, “Süleymancılar olarak anılan oluşumun son derece içe kapalı yapısı bulunduğu, bu nedenle görüşlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edebilme imkânının bulunmadığı, faaliyetleri arasında Kuran kursları bulunduğu” belirtilmişti.

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