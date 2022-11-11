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Törene katılmayan Ali Erbaş 10 Kasım mesajında Atatürk demedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anıtkabir’deki anma törenine katılmadı. Cuma hutbesinde de 10 Kasım’a ve Atatürk’e değinmeyen Diyanet, yayımladığı mesajda ise Atatürk demedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:22
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Anıtkabir'deki törene katılmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 10 Kasım mesajında Atatürk demedi

Törene katılmayan Ali Erbaş 10 Kasım mesajında Atatürk demedi
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Yurtdışı ziyaretiyle dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir kez daha Anıtkabir’deki resmi törene katılmadı. Görev süresi boyunca hiç Anıtkabir’i ziyaret etmeyen Erbaş, üst üste 27. kez törene katılmadı.

ANITKABİR’E 10 DAKİKA MESAFEDEYDİ

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Erbaş’ın, gününü Anıtkabir’e yaklaşık 10 dakika mesafedeki başkanlıkta geçirdiği öğrenildi.

Diğer yandan, cuma hutbesinde 10 Kasım’a ve Atatürk konusuna değinmeyen Diyanet, yayımladığı mesajda da Atatürk’ün adını geçirmedi.

Açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyor, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir” denildi.

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