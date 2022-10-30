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Nevşin Mengü ile Doğu Perinçek arasında TOGG polemiği

Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ile gazeteci Nevşin Mengü arasında sosyal medyada polemik yaşandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:25
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Nevşin Mengü ile Doğu Perinçek arasında TOGG polemiği

Nevşin Mengü ile Doğu Perinçek arasında TOGG polemiği
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Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında yer aldı. Gazeteci Nevşin Mengü, "Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez" yorumunda bulun

TOGG fabrikasının açılış törenine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti.

Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan, Bahçeli ve birçok siyasiyle birlikte dua eden Perinçek'in fotoğrafını paylaşarak, "Perinçek'e bunu eden hayat, sana bana ne etmez" diye yazdı.

Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Perinçek ise Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışındaki dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Yurttas
30.10.2022 12:45
ATAMIZ niçin dua eder , Bugünkü reis ne için dua eder,,," Yapan ile Satan arasındaki dua iceriginin farkı nedir?"  
 
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