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AKP'li belediyeden müftülüğe lojman tahsisi

Sayıştay denetim raporu, AKP’li Muğla Köyceğiz Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne usulsüzce tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 bütçesinde 7 bakanlığı geride bırakacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:34
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Diyanetin bütçesi 7 bakanlığı geride bırakırken AKP'li belediyeden müftülüğe lojman tahsisi

AKP'li belediyeden müftülüğe lojman tahsisi
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Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, AKP’li Muğla Köyceğiz Belediyesi’nin 2021 Sayıştay denetim raporu, belediyenin, kendi mülkiyetine ait taşınmazları “Usulsüzce” başka kurumlara tahsis ettiğini ortaya çıkardı.

Raporda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazın Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne kamu konutu, yani lojman olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği görüldü. 

Raporda, Belediye Yasası’na göre, başka kurumlara tahsis edilen taşınmazların, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamayacağına dikkat çekildi. 

Raporda, şu değerlendirmeye yer verildi: “Kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazın, kendisine tahsis yapılan kamu idaresi tarafından kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılması hukuken mümkün değildir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ile gelecek yıl da birçok kurumu geride bırakacak. Bu yılki bütçesi 22.9 milyar TL olan Diyanet’e gelecek yıl için 35.9 milyar TL ödenek ayrıldı.

Diyanet bu bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ticaret, olmak üzere toplam yedi bakanlığı geride bırakacak. 

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Tekin Ertürk
17.11.2022 09:51
HARAM VE KUL HAKKI olacağı için, oralarda hiçbir müftü ve din görevlisinin oturmaması gerekiyor. Bir müftünün yüce Kuran'ı AHZAP Suresinden başlayıp onlarca kez okuduğuna göre?  
 
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