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Erdoğan Kuran okudu. Görüntüler hemen servis edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da Kur'an-ı Kerim'den İnfitar Suresi'ni okudu. O anlar kameralara yansıdı. Diyanet'te İntifar Suresi'nin anlamı bazı dehşet verici olaylara, öldükten sonra dirilmeye, mahşerde hesap vermeye yönelikti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da Kur'an-ı Kerim'den İnfitar Suresi'ni okudu

Erdoğan Kuran okudu. Görüntüler hemen servis edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara seslendikten sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'den İnfitar Suresi'ni okurken o anlar kameralara yansıdı.

İNFİTAR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre surede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer alıyordu.

Diyanet’e göre surenin Türkçe anlatımı ise şu şekilde:

Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı, kısaca kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin kabarıp taşmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür. Deniz altında gerçekleşen şiddetli depremlerin tsunami denilen büyük dalgalara ve taşmalara yol açmasını hatırlayarak âyetteki kıyamet tasvirini daha iyi anlayabiliriz.

Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

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Müslim
30.11.2022 10:39
Bir defa oy vermiştim(2002)Baktım ki siyaseti tertemiz ve serapa hakikat olan dini değerleri istismara yöneliktir, oy vermekten vaz geçtim ve işlediğim hata sebebiyle de tevbe ettim ediyorum. Oy yok  
 
Ali
30.11.2022 10:36
Direk cehennemlik  
 
Ötüken
30.11.2022 10:30
Vay ki o gafillerin hallerine.Kıyamet günü gösteriş üzeri yaptıkları ibadetler onlar için ateş olacaktır.(Ayetin tam mealini hatırlayamadım ama genel hattı buydu.Bence bunu okusaydı belki ibret alırdı  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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