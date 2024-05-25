Sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplenilmemeleri durumunda uyutulmasını öngören yasa, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki toplamaya devam ediyor. En son veterinerler yasa çıksa dahi uyutmayacaklarını açıklamışlardı. Bu tepkilerin en son örneği, Bahçeköy'de çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video oldu.

Videoda, Bahçeköy’de bir parkta yatan onlarca köpeğin yanından geçen bir hayvanseverin söyledikleri dikkat çekti. "Güzelliklere bakın hepsi yatıyor. Köpek düşmanları size söylüyorum. Bunlar kimseye saldırmıyor. Pislik herifler..." sözleriyle hayvanseverin öfkesini dile getirdiği anlar tartışma konusu oldu.

Sokak hayvanlarına yönelik bu tür yasaların, toplumun vicdanında derin yaralar açtığını belirten hayvanseverler, köpeklerin saldırgan olmadığına ve insanların onlara zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekti.

Sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için barınakların iyileştirilmesi, kısırlaştırma çalışmalarının artırılması ve sahiplenmenin teşvik edilmesi gibi çözümler öneriyor.

Toplumun geniş kesimleri, bu yasanın geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, sokak hayvanlarının korunması ve refahının sağlanması için daha fazla adım atılmasını talep ediyor. Bahçeköy’den yükselen bu ses, sokak köpeklerinin kaderiyle ilgili tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.