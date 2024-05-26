Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı

'Iğdır'da çılgın motosikletçiler ölümle dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Polisin peşlerine düştüğü motosikletçilere 20 bin lira ceza kesilirken, motosikletler de trafikten men edildi.

Iğdır'da trafiği tehlikeye atan 2 motosiklet sürücü çektikleri görüntüleri sosyal medyada '​Iğdır'da Çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' sözleri ile paylaştı. Polis kimliklerini tespit ettiği sürücülere 20 bin 255 lira ceza keserken motosikletleri de trafikten men etti.

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Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede 76 AAV 434 plakalı motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Özkan Yikit ve 76 AAS 462 plakalı motosiklet sürücüsünün ise 19 yaşındaki Savaş Abaş olduğu belirlendi ve kısa sürede ikisi de yakalandı.

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Her iki sürücünün de 'akrobatik hareketler yaptığı, tehlikeli şerit değiştirdiği kask takmadığı, trafik kuralların uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandıkları belirlendi.

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