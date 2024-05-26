‘Sokak köpekleri için sadece kısırlaştırmak yetmez’ Mansur Yavaş’ın sözleri yeniden gündeme geldi

Türkiye’nin gündeminde yer alan sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı, ülkeyi ikiye böldü. Hazırlanan tasarıda, sokak köpeklerinin toplanması ve açılan ilanlarda 30 gün boyunca sahiplenilmezlerse iğne ile öldürülmeleri öngörülürken, Mansur Yavaş’ın konu hakkındaki açıklamaları yeniden gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konu hakkında geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler, sosyal medyada başlayan tartışmalar üzerine gündem yarattı.

Avrupa'da hiçbir yerde sahipsiz sokak hayvanı olmadığını söyleyen Yavaş, "Sadece kısırlaştırma yöntemiyle artışı durdurma imkanı yok" diye konuşmuş ve "Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Hayvan severlerin yaptığımız barınaklarda, maliyetini biz karşılamak şartıyla, gelip oralara da bakmalarını istiyorum. Çünkü hayvan severlerin butik barınak talepleri de var.” açıklamasında bulundu.

Yavaş, açıklamasının devamında, “Hayvan severlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki. Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Dişiler kısırlaştırınca bir hafta kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“ÖNÜNÜ ALMANIN İMKANI YOK"

"Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok.” diyen Yavaş, kısırlaştırma işlemleri ne kadar yapılırsa yapılsın, bu aşamada popülasyonun önünün alınmayacağını iletti ve “Bir yandan onda devam edeceğiz, bir yandan da sokaktakileri alıp barınakta misafir edeceğiz." dedi.

“BİZ DESTEK OLURUZ, SAHİPLENSİNLER”

Yurtdışında sokakta hiç sahipsiz hayvanın olmadığını belirten Yavaş, “Eğer çok istiyorlarsa... Gerçek hayvan severlerde elini taşın altına koyacak. Biz de destek oluruz, sahiplensinler." ifadesini kaydetti.

Mansur Yavaş’ın ifadeleri, sosyal medyada yeniden gündem yaratırken, bir kısım insan Yavaş’ın sözlerini gerçekçi buldu, bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu.

ÇÖZÜM UYUTMAK MI?

AKP iktidarı, sokak hayvanları ile ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen iktidar, toplum sağlığını tehlikeye attıkları ve hayati tehlike oluşturdukları gerekçesiyle sokak köpeklerinin “uyutulmasını” da içinde barındıran bir yasa teklifi için çalışmalarına başladı.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenirken, söz konusu teklifte, sokak köpeklerinin belediyeler tarafından toplanması, 30 gün boyunca sahiplendirme ilanlarında tutulması ve bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin iğne ile öldürülmesi söz konusu.

VETERİNER HEKİMLER “UYGULAMAYACAĞIZ” DEMİŞTİ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), sokak hayvanlarının enjeksiyon yapılarak öldürülmesini de içinde barındıran yasa teklifine ilişkin bir açıklama gerçekleştirmişti. Sokak hayvanların nüfuslarındaki artışın, yerel yönetimlerin Hayvanları Koruma Kanunu'nun gerekliliklerini yerine getirmemesi olduğunun altını çizen veteriner hekimler, söz konusu teklif eğer yasalaşırsa, bunu uygulamayacaklarını duyurmuştu.

Veteriner hekimler, sağlıklı hayvanların ötenazi yapılarak öldürülmesinin hekimler açısından da etik, insani ve vicdani olmadığını belirterek, "Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız. Önerilen bu yöntem sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı değildir. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre bu taslakla getirilenlerin daha önceki değişiklikler gibi sahadan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşımaktayız.” açıklamasında bulunmuştu.