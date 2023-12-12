Onları fazla yemeyin öldürebiliyor

Yerken ağzımızın suyu akıyor ama çok zararlılar. İşte o besinler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Onları fazla yemeyin öldürebiliyor

Food and Drug Administration'ın yayınladığı en riskli yiyecekler arasında hemen hepimizin severek yediği besinler var ancak fazlası tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklar yapıyorlar O besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekiyor.

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor. Aksi takdirde ciddi rahpatsızlıklara yol açağınıın altını çiziyor. İşte o en riskli besinler…

ACKEE MEYVESİ

Lezzetli, ama bir o kadar da zehirli bir meyve, vitaminler ve protein açısından zengin olsa da, iyice olgunlaşmadan tüketildiğinde karaciğerinizden glikozun salınmasını engeller ve ölüme bile neden olabiliyor.

YUMURTA

Health.Com'a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle alakalı. Yumurtların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara hızla bulaşabiliyor. Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buzdolabında muhafaza etmek şart.

İSTİRİDYE

İstiridyeler, okyanus tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenirler. Eğer filtreledikleri su kirliyse, İstiridyenin kendisi de zehirlenmiş oluyor.

MANTAR

Bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden ciddi hasarlar veriyor.

SOSİS

10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde yirmisi sosisler yüzünden ortaya çıkıyor.

YER FISTIĞI

Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıkmıştı. Bu uyarı sürüyor…

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