Aslan Kuyruğu Otu ne işe yarar

Aslan Kuyruğu Otunun özellikle kadınlara yönelik şaşırtan faydaları bulunuyor.

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Aslan Kuyruğu Otu ne işe yarar

Aslan Kuyruğu Otu Asya ve Güneydoğu Avrupa’da yaygın. Bitkinin geleneksel tıbbi kullanımları vardır. Potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azaltmak, menopoza bağlı şikayetleri aşağı seviyelere çekmek, menstrüasyon semptomlarını tedavi etmek, kaygıyı azaltmak ve yüksek tansiyonu tedavi etmek gibi durumlarda etkili oluyor.
Latince ismi: Leonurus cardiaca…
Aslan Kuyruğu otu ya da anaç otu (motherwort), yer pırasası; küçük pembe çiçekleri ve büyük yeşil yaprakları ile ayırt edilebilen, çok yıllık bir bitki. Ülkemizde de yaygın yayılım gösteren bitki nane ailesinin bir üyesi.

YARARLARI

Aslan kuyruğu; çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki. Yararları ise şöyle:

Kaygıyı azaltmak ve gevşemeyi teşvik etmek,

Adet döngülerini düzenlemek ve adet sancılarını gidermek,

Dolaşımı iyileştirerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını desteklemek,

Vücuttaki iltihabı ve ağrıyı azaltmak,
Bağışıklık sistemini desteklemek ve sindirimi iyileştirmek.

Bu yararları destekleyen bazı kanıtlar olsa da, bu bitkinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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