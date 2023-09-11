Trabzonspor Paul Onuachu transferinin maliyetini açıkladı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor dün akşam saatlerinde Trabzon’a getirdiği Paul Onuachu’yu KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır." İfadelerine yer verildi.