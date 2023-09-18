Onur Akın isteklere rağmen ‘Kılıçdaroğlu’ şarkısını söylemedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin işgalden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan özgün müziğin dev ismi Onur Akın, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Medya Ayvalık'ın haberine göre; burada sahnede konuşma yapan Onur Akın, “Bu yüz yılda millet olarak başımıza dünyanın en güzel şeyi geldi. O da; Mustafa Kemal Atatürk’tür. Neyse az konuşayım. Bu arada buradan ilan ediyorum. Ben siyaseti bıraktım. Benim hayatımda siyaset yok bundan sonra. Nasıl ki, bugüne kadar halkın vekiliysem sazımla, sözümle. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif ve Pir Sultan Abdal gibi. Öyle yaşamaya devam edeceğim” dedi.

Onur Akın’ın; konseri izleyenlerin yoğun isteklerine rağmen, daha önce CHP’nin seçim şarkıları olarak kullanılan, “Bir ıslıkta sen çal” ve “Kılıçdaroğlu” gibi eserlerini seslendirmemesi ise dikkat çekti.

Akın’ın konserinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, partinin ilçe yöneticileri ve yaklaşık 5 bin kişilik bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.