Onur Akın Schengen vizesi alamadığını açıkladı. 'Sığınmacı muamelesi görüyoruz ülkem adına utanç duyuyorum'

Sanatçı Onur Akın, Almanya'ya gidiş için Schengen vizesi başvurusuna red cevabı verildiğini açıkladı.

Onur Akın Schengen vizesi alamadığını açıkladı. 'Sığınmacı muamelesi görüyoruz ülkem adına utanç duyuyorum'

Son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize taleplerine olumsuz cevap geliyor. Sanatçı Onur Akın da benzer bir durumla karşı karşıya kalarak Almanya'ya gitmek için yaptığı Schengen vize talebinin reddedildiğini açıkladı.

''ÜLKEM ADINA UTANÇ DUYUYORUM''

Akın, sosyal medya hesabından duyurduğu bu durumu ''ülkem adına utanç duyuyorum'' ifadeleriyle sert bir dille eleştirdi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım...

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"

screenshot-3.png

SANATÇI VOLKAN KONAK DA RED ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum Volkan Konak'ın başına da gelmişti. Konak, Almanya'dan iki kez vize için red aldığını açıklamıştı.

Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda;

"Sevgili dostlar; Dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupaya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için red aldık, dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik.Dinleyicilerimizden özür diliyoruz.Ne diyeyim yazıklar olsun…'' ifadelerini kullandı.

screenshot-4.png

İlgili Haberler
Vize başvuruları durduruldu mu? Avrupa’ya gitmek hayal oldu
Volkan Konak'tan vize tepkisi. Almanya konseri iptal oldu
Volkan Konak'tan sığınmacı tepkisi. 'Kuzey'in Oğlu' isyan etti
Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Mobilya deposunda yangın. Müdahale sürüyor Güncel
Mobilya deposunda yangın. Müdahale sürüyor
Bu ot İltihap bombacısı Şifalı Bitkiler
Bu ot İltihap bombacısı
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi... Spor
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun