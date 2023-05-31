Onur Akın Schengen vizesi alamadığını açıkladı. 'Sığınmacı muamelesi görüyoruz ülkem adına utanç duyuyorum'

Son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize taleplerine olumsuz cevap geliyor. Sanatçı Onur Akın da benzer bir durumla karşı karşıya kalarak Almanya'ya gitmek için yaptığı Schengen vize talebinin reddedildiğini açıkladı.

''ÜLKEM ADINA UTANÇ DUYUYORUM''

Akın, sosyal medya hesabından duyurduğu bu durumu ''ülkem adına utanç duyuyorum'' ifadeleriyle sert bir dille eleştirdi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım...

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"

SANATÇI VOLKAN KONAK DA RED ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum Volkan Konak'ın başına da gelmişti. Konak, Almanya'dan iki kez vize için red aldığını açıklamıştı.

Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda;

"Sevgili dostlar; Dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupaya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için red aldık, dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik.Dinleyicilerimizden özür diliyoruz.Ne diyeyim yazıklar olsun…'' ifadelerini kullandı.