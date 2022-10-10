Onur Şener olayının benzeri Hatay’da yaşandı

Grubuyla beraber Antakya sokaklarında müzik yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, saldırıya uğradı. 8 Ekim Cumartesi gece yarısı sokakta Karagündüz ve grubunu dinleyen iki kişi, şarkı istedi. Ancak Karagündüz, istenen şarkıyı bilmediği bu nedenle çalamayacağı yanıtını verdi.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, grup daha sonra gece bekçilerinin de uyarısıyla müziği sonlandırıp enstrümanlarını alt sokaktaki bir dükkana bıraktı. Müzik yaptıkları noktaya geri dönen grup üyeleri kendilerinden istekte bulunup reddettikleri şahıslarla yeniden karşılaştı.

ARAÇLA YOLU KESTİ

İddiaya göre şahıslardan biri kullandığı araçla geri giderek grubun önünü kesti. Karagündüz, diğer şahıstan müsaade isteyince küfürle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran Karagündüz, bu kez de araçtaki diğer şahsın şişeli saldırısına uğradı.

Yüzünde kırılan içki şişesiyle yaralanan Karagündüz, yaşananları şöyle anlattı:

"Bir anda yüzümden kan fışkırdı. Gitarist arkadaşıma seslendim. Koşarak bana doğru gelince arabayla kaçmaya çalıştılar. Arabanın camını yumruklamaya başladım. Arabanın kapısını açıp birkaç tane vurdum. Olay yerinde toplanan vatandaşlar da onları darp etti. İstedikleri parçayı çalmayınca, kafaları güzel olunca bana bunu yaptılar. Arabayı bilerek benim üzerime sürdüklerinden emin değilim ama yanındaki arkadaşı beni görünce direkt küfretti. Biri küfretti diğeri yüzüme içki şişesini indirdi. Sonra arabadan muştayı çıkardı. Gitarist arkadaşım üzerlerine gidince kaçmaya başladılar. Sonra beni hastaneye götürdüler ve karakola gidip şikayette bulundum.

'KAFAMIZ GÜZELDİ, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUZ'

Karakolda verdikleri ifadede de ‘kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyoruz. Biz sana mı vurduk abi' dediler. Suratımda kırıklar, kesikler, dikişler var. Sonuna kadar şikayetçiyim, mahkemeye vereceğim. Gereğinin yapılmasını istiyorum.”