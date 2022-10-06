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Onur Şener'in ailesinin avukatından katillere dair çarpıcı ifadeler. Sürece dair çok önemli bilgiler verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı bilmediğini söylediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz ve TUSAŞ'ta elektrik mühendisi Semih Soyalp tarafından cam bardakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 00:52
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Onur Şener in avukatı katillerle ilgili konuştu cinayet sonrası süreci anlattı

Onur Şener'in ailesinin avukatından katillere dair çarpıcı ifadeler. Sürece dair çok önemli bilgiler verdi
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Ailenin avukatı Meltem Banko, Radyo Sputnik’ten Atilla Güner’e Onur Şener cinayetiyle ilgili süreci anlattı. Banko’nun açıklamaları şöyle:

"Onur Şener’in ölümüne sebebiyet veren 5 kişiden 3’ü tutuklu 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı biz bugün o karara itiraz ettik. Savcı itirazda bulunmuştu ancak itiraz reddedildi. Yarın olumlu bir sonuç bekliyorum. Kamera kayıtlarına ve dosya tutanaklarına baktığımızda olaydan iki gün öncesine kadar kayıt var ama sonrasında kameralar bozuluyor. Bu konunun güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum.

"ÇOK VAHŞİ BİR CİNAYET"

Onur Şener adını yaşatalım. Bu davayı ülkenin her kesimin sahiplenmesini rica ediyoruz. Çok iyi kalpli bir insandı. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının çalınması istenmişti şarkı çalınmadı' gibi bir konu yok çünkü o saatte Onur Şener’in programı bitmişti. Bu karalamalar davayı politize etmek isteyen kişiler tarafından ortaya attığı ifadeler. Bu çok vahşi bir cinayet. Kaldı ki mesele şarkı da olsa Tarkan’a şu şarkıyı çal diyebilir misiniz? Biz Ankara’da yani başkentte yaşıyoruz. Şu an yayınınıza Çayyolu bölgesinden yani cinayetin işlendiği yerden bağlanıyorum. Bir ülkedeki en güvenli yer her zaman başkenttir. Başkenttin en nezih bölgesi Çayyolu bölgesidir ve cinayet burada işlendi. Bu kabul edilemez. En yüksek cezaları almalarını istiyoruz.

"İSTEDİĞİ ÜNVANA SAHİP OLSUN KATİL KATİLDİR"

Bu kişilerin kamu görevlisi olup olmamasının ne önemi var? İstediği meslekte olsun, unvana sahip olsun katil katildir. Beş yaşındaki bir çocuk babasız kaldı. O aile artık eskisi gibi olmayacak. Biz yakın zamanda buluşacaktık. Arkadaşımın ölüm haberini öğrendim ve şu an araştırıyorum. Bu nasıl olabilir? Sosyal medyada bu olayı ilk paylaşanlardan biriyim. Olayın duyulmasını sağladım. Onur Şener, bu şekilde ölmeyi hak etmiyordu. 10 senelik arkadaşımdı. Çok nazik bir insandı.” 

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