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Solist Onur Şener olayında kahreden detay: Yüzünü dikmişler paramparçaymış

Ankara’da bir eğlence mekanında vahşice katledilen solist Onur Şener’in avukatı, ''Morga girdim ona son kez baktım; yüzü gözü paramparçaydı ve dikilmişti, ölüm haberi kızına bugün pedagog eşlinde verilecek. Annesi perişan halde'' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:27
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Ankara’da vahşice katledilen Solist Onur Şener olayında kahreden detay: Yüzünü dikmişler paramparçaymış

Solist Onur Şener olayında kahreden detay: Yüzünü dikmişler paramparçaymış
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Ankara Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtmiş, bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıkmıştı.

Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''YÜZÜ GÖZÜ PARAMPARÇAYDI''
Öte yandan dün toprağa verilen Şener'in avukatı TV8'de yayınlanan gündüz kuşağı programına katılarak açıklamalarda bulundu. Avukat Meltem Banko, ''Morga girdim ona son kez baktım; yüzü gözü paramparçaydı ve dikilmişti, ölüm haberi kızına bugün pedagog eşlinde verilecek. Annesi perişan halde'' dedi.

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Ata Türkmen
4.10.2022 14:38
Caniler ceza alacak mı sanmam. Caninin Avukatları rahmetliye bir sürü iftira atarlar. Ağır tahrik vb. hikayeleri ile cezada almazlar, memurluktan da atılmazlar. Bekleyin görün Adaletin bumu Dünya.  
 
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