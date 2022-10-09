Erdoğan’dan Onur Şener açıklaması. İstek şarkıyı bilmediği için katledilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İstek şarkıyı bilmediği için katledilen şarkıcı Onur Şener ile ilgili konuşan Erdoğan, “Hünharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Maktulün sevdiğini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız” ifadelerini kullandı.