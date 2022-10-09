9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Erdoğan’dan Onur Şener açıklaması. İstek şarkıyı bilmediği için katledilmişti

Erdoğan’dan Onur Şener açıklaması. İstek şarkıyı bilmediği için katledilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istek şarkıyı bilmediği için katledilen şarkıcı Onur Şener ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:41
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Onur Şener açıklaması. İstek şarkıyı bilmediği için katledilmişti

Erdoğan’dan Onur Şener açıklaması. İstek şarkıyı bilmediği için katledilmişti
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İstek şarkıyı bilmediği için katledilen şarkıcı Onur Şener ile ilgili konuşan Erdoğan, “Hünharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Maktulün sevdiğini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Catal
9.10.2022 16:38
Öldürenlere hesap sormamak ve toplum vicdanını rahat ettirmemek de gayri ahlaki ve uygunsuz bir davranıştır. Toplumun adalet isteği inatla karşılanmamaktadır  
 
Çok guzel bir açiklama
9.10.2022 16:30
İşinize geldiği gibi davranıp ona göre nabza şerbet vermek Ahlaklı ama doğruları söyleyip dokuz köyden kovulanlar ahlaksız öyle mi?  
 
Karadenizli
9.10.2022 16:10
Önce hak etmedikleri koltuklarda oturan zatları temizlemedikçe bu vahim cinayetlerin önüne geçilemez. Koltuğu haksız yere dolduranlar cezasız kalınca felakete yol açıyorlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
3
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.