Oosterwolde'nin menajerinden flaş sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Oosterwolde'nin menajerinden flaş sözler
Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçiren Jayden Oosterwolde’nin menajeri, İtalyan radyosu CRC’ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blackburn, oyuncunun durumuna dair açıklamalar yaptı.

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"NAPOLİ İLE BİR GÖRÜŞME YOK"
İtalyan basınına konuşan Blackburn, “Napoli ile bir pazarlık var mı? Hayır, şu anda Napoli ile bir görüşme yok. Napoli'nin Jayden'le ilgilenip ilgilenmediğini bilemem ama kulüp ararsa; benim için, Oosterwolde için ve bence gelecekte Fenerbahçe için de onu satmak ilginç bir transfer olur” dedi.

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"3 İHTİMAL KONUŞTUK"
“Fakat şu anda var olmayan bir pazarlıktan bahsediyoruz” diyen Blackburn, “Fenerbahçe ile oyuncunun geleceği için 3 ihtimal konuştuk İspanya, İngiltere ya da Fenerbahçe ile bir gelecek” sözleriyle konuşmasına son verdi.

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