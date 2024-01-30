Sağlık kontrolünü geçemedi. Yıldız futbolcunun transferi iptal oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendirerek zirve yarışına ortak olmak isteyen Atletico Madrid’e şok eden bir haber geldi.

La Liga ekibinin trasnferi için büyük çaba sarf ettiği Moise Kean İspanya’da yapılan sağlık testlerini geçemedi ve Atletico’nun transfer hayalleri suya düştü.

Transferin iptali sonrası yıldız futbolcu kulübü Juventus’un geri yolu tutarken İspanyol kulübü tekrardan forvet arayışına başladı.

Bu sezon Juventus ile 12 maça çıkan Kean gol ya da asist kaydedemedi.