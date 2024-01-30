Süper Lig'de sürpriz ayrılık. Ailevi sorunlar yüzünden gitti

Düzenleme: Serpil Demir
Süper Lig'de sürpriz ayrılık. Ailevi sorunlar yüzünden gitti
Oscar Romero Pendikspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor sezon başında kadroya katılan Oscar Romero’nun ailevi nedenlerden ötürü takıma veda ettiği duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Pendikspor ile 14 resmi maçta forma giyen Romero takımı adına 4 gol kaydetti.

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