Lucescu'nun Fatih Terim kehaneti gerçek oldu. Olacakları haftalar önceden söylemişti

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Lucescu'nun Fatih Terim kehaneti gerçek oldu. Olacakları haftalar önceden söylemişti
Paok deplasmanına konuk olan Fatih Terim'in Ravzan Lucescu'ya 2-1 mağlup oldu. Yaşanan yenilgi sonrası bab Lucescu'nun sözleri yeniden gündem olmuştu.

Yunanistan Süper Ligi’nin 20. Haftasında Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos PAOK ile karşı karşıya geldi.

Touba Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Panathinaikos’u 2-1 mağlup etmiş Fatih Terim'in hakeme ettiği küfürler maça damga vurmuştu.

Ravzan Lucescu’nun şampiyonluk yolundaki bu kritik galibiyeti sonrası baba Lucescu’nun haftalar önceden söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Rumen teknik adam daha önce yaptığı açıklamada "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum" demişti.

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