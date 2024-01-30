Angelino'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler. Yaşananları veda mesajında anlattı

Sezon başında kiralık olarak geldiği Galatasaray’dan ayrılarak Serie A ekibi Roma’ya imzayı atan Angelino’nun veda paylaşımı olay oldu.

Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Angelino "Ekim ayından beri zor durumdayken eski takım arkadaşlarımın benim için yaptıkları her şeyden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yıldız sol bek ayrıca, "Bazı insanlar başından sonuna kadar çok zorlaştırdı ama hayat böyle işte Takıma ve taraftarlara saygıdan başka bir şeyim yok Her şey gönlünüzce olsun" dedi.