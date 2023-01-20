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Opel Mokka'nın fiyat listesi açıklandı

Yeni yılda gelen zamların ardından Opel Mokka’nın fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:37
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Opel Mokka otomobil markasının zamlı fiyat listesi belli oldu

Opel Mokka'nın fiyat listesi açıklandı
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Otomotiv piyasası üst üste gelen zamlar durulmuyor. 2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı.

Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı.

Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin liraya dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Opel Mokka’nın 2023 ocak ayı zamlı fiyatları açıklandı.

Üreticilerin her ay güncellediği fiyat etiketleri büyük oranda zam odaklı olmaya başladı.

YENİ YIL FİYATLARI

ÖZELLİKLERİ

Opel Mokka; ülkemizde 1.2 Turbo motor seçeneğiyle satışta. Bu motor; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. Üç silindirli benzinli motor şehir içi 5.9 ve şehir dışı 4,3 litre yakıt tüketimiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bunun dışında 0-100 km/s hızlanması 9,2 saniye olarak ölçülmüş.

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zonguldak
20.01.2023 14:08
amma ucuzmuş bee 2 şer tane hemen alalım  
 
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