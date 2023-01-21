Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve fiyatları

Elektrikli otomobil kullanımı Türkiye’de de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilerde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye’de 2022’de 64 bin 387 adet hibrit ve 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satıldı.

Citroen’in küçük ‘Ami’ modeli dışında bu otomobillerin en ucuzu 876 bin TL’den satılıyor. En pahalısıysa 8 milyon 975 bin liralık fiyatıyla bayide yeni sahibini bekliyor.

Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları şu şekilde:

Audi

Audi e-tron Advanced 55 quattro – 3.039.055 TL

Audi e-tron S line 55 quattro – 3.088.331 TL

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro – 3.117.973 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro – 3.167.250 TL

Audi e-Tron GT quattro – 4.186.770 TL

Audi RS e-Tron GT quattro – 5.945.631 TL

Porsche

Taycan – 4.245.341 TL

Taycan 4S – 5.167.764 TL

Taycan GTS – 6.306.231 TL

Taycan Turbo – 7.350.461 TL

Taycan Turbo S – 8.937.061 TL

Taycan 4 Cross Turismo – 4.551.429 TL

Taycan 4S Cross Turismo – 5.440.012 TL

Taycan Turbo Cross Turismo – 7.389.740 TL

Taycan Turbo S Cross Turismo – 8.975.835 TL

Taycan 4S Sport Turismo – 5.341.258 TL

Taycan GTS Sport Turismo – 6.344.399 TL

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik – 340 bg – 2.821.700 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg – 3.654.300 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg – 3.769.900 TL

BMW iX First Edition Sport – Elektrik – 326 bg – 3.796.200 TL

BMW iX3 eDrive20 Impressive – Otomatik 163bg – 2.653.000 TL

BMW iX3 eDrive30 Impressive – Otomatik – 286 bg- 3.165.400 TL

Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan – Pure Excellence -Otomatik – Elektrik – 544 bg – 6.492.200 TL

Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence – 6.673.400 TL

Citroen

Ami- 6 kw Elektrik Motor – 241.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold 901.500 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold – 909.000 TL

DFSK

Seres 3 Elektrikli SUV – 1.121.250 TL

Hyundai

Kona 100 kW Progressive – Elektrik – Otomatik – 910.000 TL

Kona 150 kW Progressive – Elektrik – Otomatik – 1.319.000 TL

125 kW 4×2 Progressive Elektrik Otomatik – 1.739.000 TL

Hyundai Ioniq 5 – 225 kW 4×4 Progressive Otomatik 2.155.200 TL

Jaguar

Jaguar I-Pace SE – 400bg – 2.956.075 TL

Jaguar ı-Pace HSE – 400bg – 3.213.787 TL

KIA

EV6 – 229 PS 4X2 Otomatik – Elektrikli – Prestige Long Range – 2.200.000 TL

Kia EV6 Prestige Long Range – 325 PS Otomatik 4×4 – 2.300.000 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range – 325 PS Otomatik 4×4 – 2.450.000 TL

EV6 – 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT – 2.770.000 TL

Yeni Niro EV – 204 PS -Otomatik – Prestige – 1.675.000 TL

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG – 3.342.600 TL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance – 4.887.500 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC AMG+ – 2.060.500 TL

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG+ – 2.160.500 TL

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC – 2.940.000 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition – 5.861.500 TL

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ – 6.346.000 TL

MINI Cooper SE

MINI Cooper SE Otomatik – 184 BG – Inspired – 918.281 TL

Opel

Opel Corsa-e 100 kW Ultimate – 849.900 TL

Opel Mokka-e 100 kW Ultimate – 909.900 TL

Renault

Zen 80 kW Z.E. 50 – 876.000 TL

Skywell

Skywell ET5 Premium Line – 1.299.000 TL

Skywell ET5 Premium Plus – 1.599.000 TL

Subaru Solterra

Subaru Solterra e-Xtreme – 1.732.699 TL

Subaru Solterra e-Xclusive – 1.831.389 TL

Subaru Solterra e-Xcellent – 1.928.378 TL

VOLVO

XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate – 1.846.222 TL

C40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate 231 HP- 1.883.982 TL

C40 Recharge, P8 Twin motor, Ultimate 408hp – 2.072.493 TL