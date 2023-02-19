Opel Combo Life'ın özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte kullanıcısına sunacağı üç paket

Opel Combo, 1.5 Turbo dizel motor seçeneğini satışa sundu. Bu motor beygir ve tork gibi noktalarda iki farklı kategoriye ayrılıyor olarak tanımlandı.

Otomobilin 102 HP güç üreten motor 250 Nm torka sahip olduğu ifade edildi. Aynı zamanda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,9 litre yakıt tüketimi sürücülere sunuldu.



130 HP güce sahip seçenek ise 300 Nm tork üretebildiği belirtilen aracın; 4,7 litre şehir içi ve 4,1 litre şehir dışı yakıt tüketimi olduğu aktarıldı. İlk opsiyon 6 ileri manuel ve ikincisiyse 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Son olarak ilkinin 0-100 hızlanması 13 ve ikincisinin 11 saniye olarak ölçüldüğünü belirtelim. Tabii tüm bunlar fabrika verileri. Yani günlük kullanımda değişkenlik gösterebilir.

ÜÇ PAKETİ MEVCUT

Opel Combo; Edition, Elegance ve Ultimate paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu paketlerin standart özelliklere ek olarak sürücülere sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle;

Edition

16” Alaşımlı Jant

Multimedia – 8’’ Dokunmatik Renkli Ekran

Yağmur Sensörü

Çift Bölgeli Elektronik İklim Kontrollü Klima

Ön Sis Farları

Uzun Far Asistanı

Gövde Rengi Tamponlar, Kapı Kolları ve Sürgülü Kapı Rayları

35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar

Karartılmış Arka Camlar

Elegance

16’’ Alaşımlı Jantlar

180o Panoramik Geri Görüş Kamerası

Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

Açılabilir Camlı Bagaj Kapısı

Karartılmış Arka Camlar

35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar

Ultimate

17’’ Alaşımlı Jantlar

Tavan Rayları

35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar

Gövde Rengi Yan Kapı Korumaları

Krom Kaplı Ön Tampon Koruması

Mistral Kahverengi Kumaş Döşeme

Panoramik Cam Tavan