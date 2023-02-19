Opel Combo Life'ın özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte kullanıcısına sunacağı üç paket

Opel Combo, 1.5 Turbo dizel motor seçeneğini satışa sundu. Bu motor beygir ve tork gibi noktalarda iki farklı kategoriye ayrılıyor olarak tanımlandı.
Otomobilin 102 HP güç üreten motor 250 Nm torka sahip olduğu ifade edildi. Aynı zamanda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,9 litre yakıt tüketimi sürücülere sunuldu.
130 HP güce sahip seçenek ise 300 Nm tork üretebildiği belirtilen aracın; 4,7 litre şehir içi ve 4,1 litre şehir dışı yakıt tüketimi olduğu aktarıldı. İlk opsiyon 6 ileri manuel ve ikincisiyse 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Son olarak ilkinin 0-100 hızlanması 13 ve ikincisinin 11 saniye olarak ölçüldüğünü belirtelim. Tabii tüm bunlar fabrika verileri. Yani günlük kullanımda değişkenlik gösterebilir.
ÜÇ PAKETİ MEVCUT
Opel Combo; Edition, Elegance ve Ultimate paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu paketlerin standart özelliklere ek olarak sürücülere sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle;
Edition
16” Alaşımlı Jant
Multimedia – 8’’ Dokunmatik Renkli Ekran
Yağmur Sensörü
Çift Bölgeli Elektronik İklim Kontrollü Klima
Ön Sis Farları
Uzun Far Asistanı
Gövde Rengi Tamponlar, Kapı Kolları ve Sürgülü Kapı Rayları
35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar
Karartılmış Arka Camlar
Elegance
16’’ Alaşımlı Jantlar
180o Panoramik Geri Görüş Kamerası
Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
Açılabilir Camlı Bagaj Kapısı
Karartılmış Arka Camlar
35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar
Ultimate
17’’ Alaşımlı Jantlar
Tavan Rayları
35/30/35 Katlanabilir Arka Koltuklar
Gövde Rengi Yan Kapı Korumaları
Krom Kaplı Ön Tampon Koruması
Mistral Kahverengi Kumaş Döşeme
Panoramik Cam Tavan