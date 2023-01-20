Otomotiv piyasası üst üste gelen zamlar durulmuyor. 2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı.

Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin liraya dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Birçok otomobil markası da zamlı fiyatlarını duyurmaya başladı.

Ootohaber dergisinde yayınlanan bilgilere ayın en iyi otomobilleri açıklandı.

AlB10 3.5

2. Audi A4 45 TFSI quattro

Audi RS e- tron GT

Audi Q8 e-tron

Audi RS 6

BMW 3.0 CSL

BMW 330i xDrive

BMW X1

Citroen C5 Aircross

Dacia Jogger

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