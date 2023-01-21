Fiat Egea’nın zamlı fiyat listesi açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Yeni yılla beraber otomotiv sektörü de kendini yeniledi. Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, çip krizi, yüksek enflasyon gibi nedenlerden dolayı zamlar üst üste yağdı.

Birçok otomobil markası zamlı fiyatlarını paylaştı. Bunlardan biri Fiat Egea da ocak ayı listesini açıkladı.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

FİYATLAR

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

Son olarak, aralık ayında söz konusu baz modelin fiyatı 364 bin 900 TL'ye kadar yükselmişti.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

ZAMLI LİSTE

Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Aralık: 364 bin 900 TL

Ocak: 376 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Aralık: 515 bin 900 TL

Ocak: 530 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Aralık: 391 bin 900 TL

Ocak: 434 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Aralık: 615 bin 900 TL

Ocak: 635 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Aralık: 450 bin 900 TL

Ocak: 468 bin 900 TL