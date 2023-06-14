Opel'in en ucuz ve en pahalı otomobil modelleri belli oldu

Dolar fırladı, otomobil fiyatları uçtu. Opel’in en ucuz ve en pahalı Haziran ayı modelleri açıklandı.

Opel'in en ucuz ve en pahalı otomobil modelleri belli oldu

Editör: Ayşe Memiş

Dolar 23, 66 Türk Lirası seviyelerinde ilerlerken Euro ise 25,54 seviyelerinde. Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında Türk Lirası eridi.

Döviz kurundaki bu hareketlilik üstüne zamlarda art arda yağdı. Çip krizi yaşayan otomobil sektörü de bu zamlardan nasibini aldı.

Yeni yıla büyük zamlarla giren Opel’in yeni fiyatları dudak uçuklattı.

1.2 75 HP Benzin MT5, Elegance donanım Opel Corsa otomobilin fiyatı 696.900 TL. Bu model en ucuz Opel otomobil modeli.

1.2 130 HP Benzin AT8, GS donanım Yeni Astra model ise 1.313.900 TL.

TOYOTA’DA DA DURUM AYNI

En ucuz Toyota model ise Proace City Cargo’nun 1.5 D 100 HP Vision 6 M/T versiyonu oldu. Bu modelin fiyatı 620 bin 650 TL.

En pahalı model ise Land Cruiser Prado oldu.Bu Toyota modelin fiyatı ise 6 milyon 287 bin 850 TL.

İŞTE OPE FİYAT LİSTESİ

OPEL CORSA

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OPEL CROSSLAND

crosslanda.jpg

MOKKA

mokka.jpg

YENİ ASTRAyeni-astra.jpg

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