'Öpücüklü' yemin polemiği sosyal medyaya taşındı. 'Öncelik senin FETÖ dosyalarında'

TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Ant İçme töreni devam ederken Ankara milletvekillerinin yemin töreni sırasında CHP’li Murat Emir’le AKP’li Osman Gökçek arasında yaşanan yemin polemiği sosyal medyaya taşındı.

'Öpücüklü' yemin polemiği sosyal medyaya taşındı. 'Öncelik senin FETÖ dosyalarında'

CHP’li Murat Emir’le AKP’li Osman Gökçek arasında ‘yemin’ polemiği yaşandı. Yemin metnini yanlış okuduğu için tekrarlayan Gökçek, kürsüden inerken Emir’e ‘öpücük’ yolladı, Emir ise “Daha FETÖ dosyalarını konuşacağız” dedi.

POLEMİK SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Gökçek, yemin metnini eksik okuyunca CHP’li Emir, uyarıda bulundu. Uyarı üzerine Gökçek, yeniden yemin etti.

T24’ün haberine göre Gökçek, kürsüden inerken Emir’e 'öpücük' yollayınca Emir de, “Öncelik senin FETÖ dosyalarında” dedi.

İki milletvekili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşındı.

Gökçek, Twitter’dan “PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP’li Murat Emir’in itirazı üstüne yemini tekrar okudum.

İçinde yerine içerisinde demişim. Nazarlığı olsun. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal’in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi” paylaşımında bulundu.

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"ÖNCELİK SENİN FETÖ DOSYALARINDA"

Gökçek’in tweetini alıntılayan Emir de, “Senin milletvekili andını gayret edersen tam olarak okuyabileceğini bildiğim için herkese göster istedim. Sense teşekkür edeceğin yerde saldırıyorsun.

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İftiralarının hepsini konuşacağız ama öncelik senin FETÖ dosyalarında” yanıtını verdi. Emir ayrıca, “Ayrıca dahi anlamındaki de ekini ayrı yazacaksın. Artık vekil oldun, daha dikkatli olmalısın” dedi.

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