Ordu’da büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, kendisine ait büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan Fitnet Kurt (74) isimli kadın hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde yaşandı.

KAYNAK: DHA
Ordu’da büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kadın Yerde Hareketsiz Bulundu

DHA'nın haberine göre; olay, ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi Duduyalak Obasında meydana geldi. Yerde hareketsiz olarak yaşlı bir kadının yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının Öldüğü Tespit Edildi

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Fitnet Kurt olduğu belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadına Kendisine Ait Büyükbaş Hayvan Saldırmış

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede, kadına kendisine ait büyükbaş hayvanın boynuz darbeleri sonucu saldırdığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu Dünya
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü Dünya
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu Dünya
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Güncel
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi