Ordu’da büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kadın Yerde Hareketsiz Bulundu

DHA'nın haberine göre; olay, ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi Duduyalak Obasında meydana geldi. Yerde hareketsiz olarak yaşlı bir kadının yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının Öldüğü Tespit Edildi

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Fitnet Kurt olduğu belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadına Kendisine Ait Büyükbaş Hayvan Saldırmış

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede, kadına kendisine ait büyükbaş hayvanın boynuz darbeleri sonucu saldırdığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.