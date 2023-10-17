Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları

Ordu'da dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinden sonra ekiplerin tahliye ve onarım çalışmaları devam ediyor

KAYNAK: Haber Merkezi
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan sel sonrası ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekipler, su baskınlarının olduğu noktalarda tahliye işlemleri gerçekleştiriyor.
İlçede dün etkili olan yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar sular altında kaldı. Sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve bazı evleri su bastı, bazı yollarda tahribatlar yaşandı. Okul bahçelerinin de su ile dolduğu ilçede 600 öğrencinin bulunduğu KYK yurdunu da su bastı, yurtta gece boyunca elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler sabah saatlerine kadar yurtta su tahliyesi için çalışma sürdürdü.
Dün gece boyunca devam eden çalışmaların ardından ekipler yol, okul bahçeleri ve su baskınlarının olduğu binalarda tahliye işlemlerini sürdürüyor.

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