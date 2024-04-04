Seçim günü yayınındaki ‘Yeniden Refah’ yorumu gündem oldu: Kaç tane il, ilçe alacak da oraya yazmışsınız

Kaynak: Haber Merkezi
Seçim günü yayınındaki ‘Yeniden Refah’ yorumu gündem oldu: Kaç tane il, ilçe alacak da oraya yazmışsınız
İktidara yakınlığı ile bilinen Ülke TV’de seçim günü yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer’in, Yeniden Refah Partisi hakkındaki yorumu sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin dikkat çeken partisi Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.

Aldığı yüzde 6,19’luk oyla dengeleri değiştiren YRP, 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 24 belde belediyesi kazandı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Ülke TV’de seçim günü yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer’in, oy verme işleminin sürdüğü saatlerde YRP hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Kanalın seçim grafiğinde YRP’nin de yer almasına tepki gösteren Özer, “Yeniden Refah, kaç tane il alacak da oraya yazmışsınız, niye yazdınız onu? Onu oraya niye yazdınız Allah aşkına? Yeniden Refah, Türkiye’nin hangi vilayetinde bir tane il alacak? Hangi vilayetinde bir tane ilçe alacak? Bir tane bak bir… Türkiye’de ne il alır ne ilçe alır! Burada söylüyorum. Onu boş yere yazmışsınız oraya.” ifadelerini kullandı.

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