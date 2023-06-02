Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?

Yaşamı boyunca her zaman gücün ve iktidarın yanında olmayı hayat felsefesi edinen Mehmet Barlas hayatını kaybetti.

Barlas, yarım yüzyıldan fazla devam ettirdiği “gazetecilik” kariyerinde yeri geldi darbelere ses çıkartmadan destek verdi, yeri geldi FETÖ’yü övdü, yeri geldi FETÖ’yü yerdi!

Güç neredeyse her zaman orada olmayı tercih etti!

Bu bir tercihtir, vidan sahibi olmayı tercih etmek gibi!

Barlas maalesef vicdanını kaybetmişti!

İktidar, güç ve hırs uğruna nice söylemlerde bulundu nice yazılar kaleme aldı.

Sadece hayatını kaybetmeden önceki son yazısı bile karakterinden parçalar taşıyordu satır aralarında!

Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli deprem 6 ili yerle bir etti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde binlerce insanımızı kaybettik!

Hayatta kalmayı başaran kimi vatandaşlar, sevdiklerinin ölüsünü bile bulamazken, kimi cenazelerde kimsesizler mezarlığına defnedildi, bir mezar taşları bile olmadı!

Günlerce enkaz altında insanlar çaresizce bekledi, bekledi, bekledi.

Ne gelen oldu ne giden!

Deprem bölgesinden çıkacak enkaz hesaplandı: 100 milyon ton enkazın 11 milyon 500 bin kamyon seferiyle taşınabilecek.

100 milyon ton enkaz!

O enkazların arasında kimlerinin hayalleri, umutları yok oldu gitti!

Kim bilir o enkazlar arasında kaç cansız insan bedeni vardı?

İnsanlık adına utanılacak bir tabloydu!

Yeni yapılmış binaların patır patır nasıl yıkıldığı, inşaat yapılmayacak alanlara evlerin nasıl dikildiğini bir bir izledik ve öğrendik.

İnsan olan utandı, insan olmayanlar ise hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Bazıları ise, canlarını yitirenleri hedef yaptı!

İşte Mehmet Barlas bu isimlerden biriydi!

“Deprem Pişkinleri” adlı köşe yazısında Barlas, iktidarı aklamak için CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı, Barış Atay’ı ve kızını bu depremde kaybeden sanatçı Orhan Aydın’ı suçladı!

Bu isimler kentsel dönüşüme karşı çıkmış Barlas’ın söylediğine göre!

Şüphesiz belediye başkanı Savaş da bu suçun ortaklarından!

Her ne kadar depremden 2 hafta önce “merkezi hükümete başvuruyoruz. Geri dönmüyorlar” diye açıklama yapsa da Lütfü Savaş da bu suçlular arasında!

Neden mi?

2014’ten beri yönettiği kentte hiçbir önlem almadığı için!

Çıkıp sadece merkezi hükümet bize cevap vermiyor dediği ve topu başkalarına atmaya çalıştığı için!

Yerel yönetimler neden var diye sorarlar adama?

Barlas’a göre TİP’li Barış Atay, Beykoz’da kentsel dönüşüme karşı çıkmış!

Siyasi olarak aynı görüşte olmamız gerekmiyor insanlarla, sadece vicdan sahibi olmak yetiyor insana!

Barış Atay depremin ilk gününden itibaren canhıraş çalıştı, didindi!

Bunu kimse inkar edemez ama Barlas’a göre, depremin sorumlularından biri Atay?

Barlas’ın yazısında tek detay vermediği isim ise sanatçı Orhan Aydın!

Depremde kızını kaybeden bir baba için sadece Barlas şunu yazıyor:

“Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan TİP'li Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş.”

Cümlesi bu kadar hiçbir detay yok, nerede karşı çıkmış, neden karşı çıkmış bir bilgi yok!

Orhan Aydın, Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için sosyal medyada günlerce çağrı yaptı!

İstanbul’da olduğu için bölgeye de gidemeyen Aydın, sosyal medyada anbean paylaştıklarıyla, vicdanları sızlattı!

Türkiye’de tek kişinin vicdanı kurumamış anlaşılan!

Kızından kilometrelerce uzakta, habersiz ve çaresiz şekilde haykıran bir babanın feryadı da Barlas’a tesir etmemiş ki çıkıp Orhan Aydın’ı depremin sorumluları arasında gösterdi!

Allah, "Benim yanıma her şey ile gelin affederim. Fakat kul hakkı ile gelmeyin, onu ben değil, kulum affeder” der!

Mehmet Barlas için son sorulacak soruya Orhan Aydın ne cevap verir dersiniz?