Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'a verilen yetkinin etkisini açıkladı

MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki kere ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçen hafta Meclis başkanlığına sunulmuştu.Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödeyecek. Uygulamaya ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Verdiler Erdoğan'a yetkiyi gördüler etkiyi" diyerek bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Uğuroğlu "Arabanız var satacaksınız." sözlerinin ardından "2023 Ağustos ve Kasım ayının son günü ödeme hakkınız var EK MTV için. Deli Dumrul diyor ki; Vade beklemem 2'sini de hemen öde yoksa Notere satış onayı vermiyorum... Allah ıslah etsin sizi. İşte belgesi" dedi.

Ödemelerini temmuzda tamamlayacak araç sahiplerinin ek MTV ödemelerini ağustos ve kasım sonuna kadar iki eşit taksitte yapması planlanıyor.

Yasanın çıktığı 28 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sicile ilk defa kaydedilecek taşıtlara ilişkin ek MTV’yse bu taşıtların MTV’siyle birlikte peşin ödenecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını belirledi. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği ise, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Ek MTV uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.