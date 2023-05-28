Orhan Uğuroğlu’ndan seçim sonucu yorumu: Muhalefetin seçim döneminde yaptığı hatayı açıkladı

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde "50+1" kuralına takılan adaylar Türkiye'nin seçim tarihinde ilk kez ikinci tur seçimlerine giderek cumhurbaşkanlığını alabilmek için çalıştılar. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü defa Türkiye'nin cumhurbaşkanı oldu.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu Yeniçağ'a değerlendirdi.

Türkiye'nin aşılamayacak sorunu olmadığını ifade eden Uğuroğlu, "En önemli şart toplumun Erdoğan tarafından kucaklanmasıdır. Güç birliği yapılarak başta ekonomik çöküntü olmak üzere Türk milletinin sorunlarına çözüm üretilmesi gerek" dedi.

MUHALEFETİN YAPTIĞI HATAYI AÇIKLADI

Seçim öncesinde üçünü kez aday olması nedeniyle adaylığı tartışılan Erdoğan, başkanlık sistemine geçildiğini ifade ederek "kronometre sıfırlandı" demiş ve adaylığını açıklamıştı.

Erdoğan'ın tartışmalı adaylığının engellenemediğini ifade eden Uğuroğlu, "Meşruiyeti tartışmalı Erdoğan, seçime girdi ve kazandı" sözleri ile muhalefetin seçimden önce hata yaptığını ortaya koydu.

Orhan Uğuroğlu'nun seçim sonucuna dair açıklaması şu şekilde:

Demokrasi bu. Biri kazanacak biri kaybedecek. Önemli olan Türkiye kazansın, yaşadığımız sıkıntıları Recep Tayyip Erdoğan ve kuracağı kabine çözüm üretebilsin.

UFUKTA ERKEN SEÇİM GÖRÜLEBİLİR

Türkiye’nin aşılamayacak sorunu olmaz ancak en önemli şart toplumun Erdoğan tarafından kucaklanmasıdır. Güç birliği yapılarak başta ekonomik çöküntü olmak üzere Türk milletinin sorunlarına çözüm üretilmesi gerek.

Erdoğan bunu başaramaz ise ufukta erken seçim görülebilir. Başarırsa millet nefes alır.

Önümüzdeki temmuz ayını bekleyen memur, emekli, işçi ve dar gelirliler için alınacak ekonomik önlemlerin hızla açıklanması lazım. Bu önlemler alınırsa Türkiye, önümüzdeki dönemi milletin sıkıntılarını aşmış olarak geçirir.

Eğer ekonomik sıkıntılar aşılamazsa erken seçim gündeme gelebilir.

ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİMLER VAR. LİDERLER KADROLARINI YENİLEYEBİLİR

Önümüzde yerel seçimler var. Partilerin şimdiki hedefi, yerel seçimlere hazırlanmak. CHP’nin İYİ Parti’ni genel kurulları var.

Genel kurullarda liderler kadrolarını yenileyebilirler. Böylece yeni kadrolar ile yerel seçime hazırlanabilirler.

Muhalefet, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasına karşı çıkmalı, Anayasa’yı çiğnetmemeliydi. Hem Meral hanım hem Kemal bey hem diğer liderler 'Erdoğan mağduriyetten kazanıyor' dedi. Meşruiyeti tartışmalı Erdoğan, seçime girdi ve kazandı.

“SEÇİMİN BİR KAZANANI DA YALAN, İFTİRA, KİRLİ VE KARA PROPAGANDA OLDU”

Bu seçimin diğer bir kazananı da yalan, iftira, kirli ve kara propaganda oldu. Projeler sunan, millete vaatlerini anlatan değil rakibine çamur atan bir siyaset anlayışı kazandı. Diyanet işleri başkanlığı kapanacak, teröristler affedilecek, Öcalan serbest bırakılacak gibi yalan söylemler ile sahte video ve broşürler ile seçmen etkilendi.

Yandaş medyanın bu süreçte payı çok yüksek oldu. Başta TRT olmak üzere bu yalana alet olan tüm yandaş medya milletin gerçekleri görmesini engelledi. Milletin yalana inanmasına neden oldu.